Цонга: зрители в Вене активно болеют за меня каждый раз, когда я сюда приезжаю

Француз Жо-Вильфрид Цонга, проигравший своему соотечественнику Люке Пуи в финале турнира категории ATP 500 в Вене со счётом 1:6, 4:6, рассказал о своём отношении к этим соревнованиям и поздравил соперника.



«Поздравляю моего хорошего друга Люку с этой победой. Мне нравится этот турнир. Зрители здесь активно болеют за меня — каждый раз, когда я приезжаю в Вену. Каждый день, проведённый здесь — особенный», — приводит слова Цонги официальный сайт ATP.

На «Мастерс 1000» в Париже, несмотря на это поражение, Цонга будет бороться за одну из двух оставшихся путёвок на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.