Касаткина сходила на матч «Барселоны» с «Атлетиком» из Бильбао

Россиянка Дарья Касаткина побывала на гостевом матче каталонской «Барселоны» с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 10 тура испанской Примеры. Лидирующая в чемпионате «Барселона» одержала победу со счётом 2:0. Первый гол на 36-й минуте забил Лионель Месси, а на 92-й минуте окончательный счёт установил Паулиньо. С учётом сенсационного поражения «Реала» от «Жироны» на следующий день отрыв «Барселоны» от её главного соперника составил 8 очков.



«Vamooooooos!!! 2:0!!! Сорвали голоса», — написала Касаткинав своём «Инстаграме».