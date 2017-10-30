Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 30 октября хорват Марин Чилич поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 34-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 30 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4400.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3725.
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3625.
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 3560.
7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 2885.
9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2605.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
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34 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1278...
44 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1020…
66 (66). Даниил Медведев (Россия) — 727...
72 (71). Евгений Донской (Россия) — 680...
84 (98). Михаил Южный (Россия) — 600...
98 (94). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.