Макарова и Веснина поднялись на третью строчку парного рейтинга WTA

В новой версии парного рейтинга WTA от 30 октября россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова поднялись на третью строчку. Швейцарка Мартина Хингис и представительница Китайского Тайбэя Чань Юнжань завершат год на вершине рейтинга.
Парный рейтинг WTA. 30 октября
1 (1) Мартина Хингис (Швейцария) — 10 130.
1 (1). Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) — 10 130.
3 (4). Елена Веснина (Россия) — 7320.
3 (4). Екатерина Макарова (Россия) — 7320.
5 (6). Андреа Главачкова (Чехия) — 6885.
6 (3). Люси Шафаржова (Чехия) — 6800.
7 (12). Тимя Бабош (Венгрия) — 5600.
8 (7). Бетани Маттек-Сэндс (США) — 5591.
9 (8). Пэн Шуай (Китай) — 4890.
10 (10). Кейси Деллакуа (Австралия) — 4715.