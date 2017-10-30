Видеообзор финального матча турнира в Базеле Федерер — дель Потро

Швейцарец Роджер Федерер в рекордный восьмой раз стал победителем турнира в Базеле. В финале 19-кратный чемпион соревнований «Большого шлема» нанёс поражение аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Для Федерера это 95-й титул в карьере и седьмой в сезоне.

Видеообзор финального матча турнира в Базеле доступен на «Чемпионате».

Роджер обошёл Ивана Лендла и вышел на чистое второе место по количеству завоёванных трофеев за карьеру. Федерер уступает только американцу Джимми Коннорсу (109).