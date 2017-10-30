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Видеообзор финального матча турнира в Базеле Федерер — дель Потро

30 октября 2017, понедельник. 11:17 Теннис

Швейцарец Роджер Федерер в рекордный восьмой раз стал победителем турнира в Базеле. В финале 19-кратный чемпион соревнований «Большого шлема» нанёс поражение аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Для Федерера это 95-й титул в карьере и седьмой в сезоне.

Видеообзор финального матча турнира в Базеле доступен на «Чемпионате».

Роджер обошёл Ивана Лендла и вышел на чистое второе место по количеству завоёванных трофеев за карьеру. Федерер уступает только американцу Джимми Коннорсу (109).

Федерер победил дель Потро в финале Базеля, завоевав 95-й титул в карьере
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
30 октября 2017, понедельник
11:17 Видеообзор финального матча турнира в Базеле Федерер — дель Потро
10:40 Стали известны соперницы Весниной и Павлюченковой на турнире в Чжухае
10:28 Бопанна: здорово, что нам с Куэвасом удалось так мощно выступить в конце сезона
09:37 Макарова и Веснина поднялись на третью строчку парного рейтинга WTA
09:07 Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:04 А. Зверев стал четвёртой ракеткой мира, Южный вернулся в топ-100
09:01 Возняцки стала третьей ракеткой мира
05:32 Павлюченкова — Хингис: ты стала моим вдохновением, ещё когда я была ребёнком
01:55 Федерер сфотографировался с легендой «Интера» Санетти
01:39 Беннето и Матьё завершат карьеру после «Мастерс 1000» в Париже
01:09 Касаткина сходила на матч «Барселоны» с «Атлетиком» из Бильбао
29 октября 2017, воскресенье
23:58 Цонга: зрители в Вене активно болеют за меня каждый раз, когда я сюда приезжаю
22:53 Федерер: Хуан, надеюсь, мы ещё увидимся в Лондоне
22:48 Дель Потро: Роджер, хотел бы я быть в такой же форме в твоём возрасте
22:24 Пуи: Жо играл две недели подряд, и я знал, что он должен был немного устать
21:46 Донской попал в основную сетку турнира в Париже после снятия Федерера
21:42 Поспишил сыграет с Маю, Шарди — с Симоном на «Мастерс 1000» в Париже
21:30 Федерер снялся с «Мастерса» в Париже, Надаль почти обеспечил себе первую строчку
21:04 Джокович приехал на «Мастерс 1000» в Париже
20:44 Видеообзор финала турнира в Вене Пуи — Цонга
20:19 Федерер опередил Лендла по количеству титулов за карьеру и вышел на второе место
19:51 Федерер победил дель Потро в финале Базеля, завоевав 95-й титул в карьере
19:45 Монфис снялся с «Мастерс 1000» в Париже из-за травмы колена
19:28 В. Уильямс: Возняцки хорошо играла на протяжении всего матча, а я только частями
18:52 Возняцки: после финала меня ещё некоторое время немного трясло
18:14 Видеообзор финала Итогового турнира WТА Возняцки — В. Уильямс
17:40 Пуи победил Цонгу в финале Вены, завоевав третий титул в сезоне
17:19 Гаврилова — Хингис: Мартина, ты была моим кумиром, я буду сильно скучать по тебе
16:19 Гранольерс и Додиг выиграли соревнования в Базеле в парном разряде
16:15 Возняцки выиграла Итоговый чемпионат WТА в Сингапуре, одолев в финале В. Уильямс
16:09 Бабош: мы были мощнее и агрессивнее. Это отличает больших чемпионов
15:51 Бопанна и Куэвас завоевали титул на турнире в Вене в парном разряде
15:38 Халеп: хочу как можно дольше оставаться первой и выиграть ТБШ
14:56 Южный завоевал второй титул на челленджере кряду и вернётся в топ-100
14:46 Альмагро: Пучдемон должен собрать вещи и отправиться в тюрьму
14:28 Клейстерс: понимаю, через что приходится проходить Халеп, Плишковой и Возняцки
13:26 Донской проиграл Чоричу в финале квалификации «Мастерса» в Париже
13:06 Халеп получила награду первой ракетке мира по итогам 2017 года
12:51 Бабош и Главачкова завоевали титул на Итоговом чемпионате WТА в паре
12:28 Текстовая онлайн-трансляция финала Возняцки — В. Уильямс в Сингапуре
11:49 Аннакон: у Федерера нет необходимости рисковать на второй подаче
11:39 С. Уильямс: маленькая Алексис уже болельщица Федерера
09:55 Возняцки: Надаль в этом году удивил меня больше, чем Федерер
09:51 Пуи: всегда здорово завершать турнир участием в финале
03:06 Федерер: нельзя подвергать сомнению заслуженность первой строчки Халеп
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