Додиг: я очень рад, что Гранольерс сумел защитить титул в Базеле

Хорват Иван Додиг поделился впечатлениями после победы на турнире в Базеле в парном разряде. В финале он в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом обыграл французов Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

«Спасибо моему партнёру за прекрасную неделю. На протяжении всего сезона мы очень сильно старались и смогли завоевать ещё один титул вместе. Я очень рад, что Марсель сумел защитить титул. Конечно, мы также хотим поблагодарить организаторов и спонсоров, которые поддерживают этот удивительный турнир», — цитирует Додига официальный сайт тура.