Главачкова: в концовке мы с Бабош просто были смелее

Чешская теннисистка Андреа Главачкова поделилась эмоциями после завоевания титула на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. В финале она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош одолела голландку Кики Бертенс и шведку Юханну Ларссон со счётом 4:6, 6:4, [10:5].

“Я не могу поверить, что мы вытащили этот матч. Соперницы играли просто здорово. Мы же действовали не так хорошо, как раньше, и немного нервничали. Но в концовке матча мы просто были смелее”, — приводит слова Главачковой официальный сайт тура.