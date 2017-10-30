Хасе разгромил Джонсона и сыграет с А. Зверевым на турнире в Париже

Голландский теннисист Робин Хасе вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Робин 4 раза подал навылет и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Робин поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под четвёртым номером.