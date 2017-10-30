Первым соперником Тима на турнире в Париже будет Гоёвчик

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик (LL) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя США Райана Харрисона со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Петер 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Гоёвчик поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом (5).