Рыбакина стала седьмой на Итоговом юниорском турнире ITF

Россиянка Елена Рыбакина заняла седьмое место Итоговом юниорском турнире Международной федерации тенниса в Чэнду (Китай), который прошёл с 25 по 29 ноября сообщается официальный сайт ITF.

Участие в турнире приняли восемь лучших игроков не старше 18 лет согласно юниорскому рейтингу.

Елена уступила американке Уитни Осуйве со счётом 3:6, 4:6 и аргентинке Марии Лурдес Карле — 4:6, 7:6 (7:4), 3:6.

В матче за седьмое место Рыбакина победила американку Софью Севинг — 6:2, 6:3.

В финале украинка Марта Костюк выиграла у словенки Кайи Джуван — 6:4, 6:3.

В турнире юниоров победил финн Эмил Руусувуори.