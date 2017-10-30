Чхун Хён разгромил М. Зверева и сыграет с Надалем на турнире в Париже

Южнокорейский теннисист Чхун Хён вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в двух партиях обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 56 минут. Чхун Хён совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции представитель Южной Кореи поспорит с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.