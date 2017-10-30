Краинович вышел во 2-й круг «Мастерса» в Париже и сыграет с Куэрри

Сербский теннисист Филип Краинович вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче первого круга основной сетки Краинович, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл японца Юити Сугиту со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался ровно один час. Краинович 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Сугиты 4 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 упущенный брейк. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в третий круг Краинович сыграет с 10-й ракеткой соревнований американцем Сэмом Куэрри.