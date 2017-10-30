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Шарди разгромил Симона и вышел на Баутиста-Агута во втором круге в Париже

30 октября 2017, понедельник. 18:49 Теннис

Француз Жереми Шарди (Q) вышел во второй круг «Мастерс-1000» в Париже, разгромив своего соотечественника Жиля Симона — 6:3, 6:0. Отметим, что Симон вёл по личным встречам со счётом 4:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Шарди 4 раза подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Симона 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Эйсов у Жиля не было.

Во втором раунде Шарди сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (14). Матчи второго круга состоятся 1 ноября, а завершится турнир в воскресенье, 5 ноября.

Париж 2017. 1-й круг
30 октября 2017 года, понедельник. 17:30 МСК
Жиль
Симон
Жереми
Шарди
3:6 0:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жереми Шарди Жиль Симон Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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