Шарапова собирается заняться совместным проектированием спортивных центров

30-летняя россиянка Мария Шарапова собирается заняться новым бизнес-проектом совместно с американским архитектором Дэном Меисом, разработавшим проект баскетбольной арены Staples Center в Лос-Анджелесе, сообщает AdAge.



Шарапова и Меис планируют основать компанию, которая будет планировать различные спортивные центры, включая теннисные корты на различных курортах. Меис предложил Шараповой сотрудничество, найдя её «инстаграм» «очень эстетичным».

Напомним, Шарапова завершила теннисный сезон на 60-й строчке и, таким образом, попадёт напрямую в основную сетку Australian Open — 2018.