Хачанов и Рублёв проиграли Фелисьяно и Марку Лопесу в Париже

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели пробиться во второй круг «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде, уступив испанцам Фелисьяно Лопесу и Марку Лопесу со счётом 6:4, 4:6, [6:10].



Матч продолжался 1 час 18 минут. Испанцы выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 8. На счету Хачанова и Рублёва 6 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в четвертьфинал чемпионы «Ролан Гаррос» — 2016 и финалисты US Open — 2017 будут бороться с южноафриканцем Равеном Клаасеном и американцем Радживом Рамом (8).