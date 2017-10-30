Надаль: мне нужно выиграть один матч, но я хочу добиться здесь максимума

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что он обеспечит себе первую строчку по итогам года в случае одной победы на «Мастерс 1000» в Париже.



«Да, мне нужно выиграть один матч. Но я хочу попытаться добиться здесь максимального результата, как и на любом другом турнире. Конечно, финиш на первой строчке — особенное достижение. Но сезон на этом в любом случае не заканчивается и сейчас не лучшее время для того, чтобы много думать про это. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к турниру и конкретно — к первому матчу.

Мне было необходимо отдохнуть после Шанхая. Я провёл много матчей в этом году. Роджер, наоборот, решил, что ему нужно пропустить Париж после побед в Шанхае и в Базеле — дать телу отдохнуть, чтобы лучше подготовиться к Лондону», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Первым соперником Надаля станет южнокореец Чхун Хён.