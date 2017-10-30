Федерер: после Базеля тело попросило перерыва

Швейцарец Роджер Федерер объяснил решение не выступать на «Мастерс 1000» в Париже и тем самым фактически завершить гонку за первую строчку по итогам сезона.

«Изначально планировал принять решение в зависимости от того, как буду чувствовать себя на турнире в Базеле. Тело попросило перерыва. Я умею чувствовать это. Люди думают, что регулярно выступать на турнирах легко и просто, но на самом деле это не так.



Конечно, я думал о рейтинге, но я сильно отстаю в гонке. Потом попытался абстрагироваться от рейтинга и спросил себя: „А если бы борьбы в рейтинге сейчас не было? Что бы я сделал?“



Главное, избегать травм, сохранять здоровье. Не хочу потратить последние силы в отчаянном рывке и получить травму на следующей неделе. Мне приходится с уважением относиться к собственному возрасту. Конечно, было бы очень здорово впервые с 2009 года завершить сезон на вершине, но это не является основным приоритетом. Худшее, что могу сделать, — получить физическое и психологическое истощение, гоняясь за очками в сумасшедшем турнирном графике. Я не могу этого делать», — приводит слова Федерера Tennis World USA.