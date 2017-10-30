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Маррей подписал трёхлетнее соглашение с федерацией тенниса Австралии

30 октября 2017, понедельник. 23:00 Теннис

Экс первая ракетка мира, британец Энди Маррей, пропустивший вторую половину сезона — 2017, подписал трёхлетний контракт с федерацией тенниса Австралии, сообщает Tennis World USA.

Это не самое обычное соглашение — чаще контракты в теннисе заключаются с конкретными турнирами. Например, у швейцарца Роджера Федерера есть контракты, обязывающие его выступать в Дубае (ОАЭ), Галле (Германия) и Базеле (Швейцария).

Согласно этому контракту, Маррей будет обязан начинать сезон в Австралии в 2018, 2019 и 2020 годах. Это лишает его возможности играть в Дохе, а также, вероятно, на выставочном соревновании в Абу-Даби.

В 2018-м Энди должен сыграть в Брисбене, но в 2019 и 2020 годах он может сменить Брисбен на Кубок мира. Предполагается, что это командное соревнование расположится в календаре ATP на старте сезона и будет проходить как раз в Австралии.

«Старт в Австралии способствует сильному выступлению по ходу всего сезона. Очень рад, что ближайшие три года начну именно так. Мне нравится приезжать в Австралию, а у турнира в Брисбене всегда сильный состав. Уверен, это поможет мне в подготовке к Australian Open», — сказал Маррей.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
Новости. Теннис
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