Маррей подписал трёхлетнее соглашение с федерацией тенниса Австралии

Экс первая ракетка мира, британец Энди Маррей, пропустивший вторую половину сезона — 2017, подписал трёхлетний контракт с федерацией тенниса Австралии, сообщает Tennis World USA.



Это не самое обычное соглашение — чаще контракты в теннисе заключаются с конкретными турнирами. Например, у швейцарца Роджера Федерера есть контракты, обязывающие его выступать в Дубае (ОАЭ), Галле (Германия) и Базеле (Швейцария).



Согласно этому контракту, Маррей будет обязан начинать сезон в Австралии в 2018, 2019 и 2020 годах. Это лишает его возможности играть в Дохе, а также, вероятно, на выставочном соревновании в Абу-Даби.



В 2018-м Энди должен сыграть в Брисбене, но в 2019 и 2020 годах он может сменить Брисбен на Кубок мира. Предполагается, что это командное соревнование расположится в календаре ATP на старте сезона и будет проходить как раз в Австралии.



«Старт в Австралии способствует сильному выступлению по ходу всего сезона. Очень рад, что ближайшие три года начну именно так. Мне нравится приезжать в Австралию, а у турнира в Брисбене всегда сильный состав. Уверен, это поможет мне в подготовке к Australian Open», — сказал Маррей.