Джокович: теннис пробуждает во мне лучшие эмоции — любовь, страсть, преданность

Серб Новак Джокович, который должен вернуться на корт в начале следующего сезона, рассказал об отношении к теннису и жизни.



«Первое, что испытал, уходя с корта после матча с Бердыхом на Уимблдоне, — благодарность за возможность заниматься спортом, который я люблю, играть на столь высоком уровне целое десятилетие. Теннис пробуждает во мне лучшие эмоции — любовь, страсть, преданность.



Считаю, добиваться успеха нужно не только в теннисе, но и в жизни в целом. Жизнь — это большое путешествие, и я стараюсь развиваться, прогрессировать, становиться лучше как личность. Сейчас в моей жизни начнётся новая глава, возможность заложить хороший фундамент для многих следующих лет. Это серьёзный вызов», — цитирует Джоковича Tennis World USA.