Турнир в Вене хочет пригласить Надаля, если найдёт достаточно денег

Директор турнира в Вене (Австрия) Хервиг Страка сообщил, что попытается заключить контракт с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Нужно узнать текущую ситуацию, потому что контракт Надаля с Базелем истёк. Я поговорю с ним в Лондоне. У нас хороший бюджет, но чтобы пригласить Надаля, нам нужно больше денег, которые мы можем получить только от спонсоров — по доходам от ВИП-зоны и зрителей мы достигли максимума», — приводит слова Страки Tennis World USA.



Контракт Надаля с Базелем был подписан на три года в 2013-м за 1,74 миллиона долларов, однако испанец сыграл там лишь два раза.



В этом году в Вене должны были выступить бывший чемпион этого турнира британец Энди Маррей и японец Кей Нисикори, но оба досрочно завершили сезон из-за травм.