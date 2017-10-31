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Турнир в Вене хочет пригласить Надаля, если найдёт достаточно денег

31 октября 2017, вторник. 00:02 Теннис

Директор турнира в Вене (Австрия) Хервиг Страка сообщил, что попытается заключить контракт с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Нужно узнать текущую ситуацию, потому что контракт Надаля с Базелем истёк. Я поговорю с ним в Лондоне. У нас хороший бюджет, но чтобы пригласить Надаля, нам нужно больше денег, которые мы можем получить только от спонсоров — по доходам от ВИП-зоны и зрителей мы достигли максимума», — приводит слова Страки Tennis World USA.

Контракт Надаля с Базелем был подписан на три года в 2013-м за 1,74 миллиона долларов, однако испанец сыграл там лишь два раза.

В этом году в Вене должны были выступить бывший чемпион этого турнира британец Энди Маррей и японец Кей Нисикори, но оба досрочно завершили сезон из-за травм.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
31 октября 2017, вторник
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