Беннето победил Шаповалова и сыграет с Цонгой на последнем турнире в карьере

Француз Жюльен Беннето (WC), завершающий карьеру после «Мастерс 1000» в Париже, вышел во второй круг этого турнира. В стартовом поединке Беннето обыграл канадца Дениса Шаповалова в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 5 минут. Беннето сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Шаповалова 7 подач навылет и 1 упущенный брейк-пойнт — в самой концовке, когда Жюльен подавал на матч. Двойных у Дениса не было.



Во втором круге Беннето встретится со своим соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой (11), который ведёт борьбу за путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Чтобы попасть в восьмёрку сильнейших, Цонге нужен как минимум полуфинал в Париже.