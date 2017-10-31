Грот завершит карьеру после Australian Open — 2018

30-летний австралиец Самуэль Грот сообщил, что завершит карьеру после Australian Open — 2018. Высокий и немного нескладный Грот не добился по-настоящему серьёзных успехов — в одиночном разряде он был 53-м, а в паре входил в топ-25. В одиночке Грот ни разу не проходил дальше полуфинала. В парном разряде он завоевал два титула вместе с другим рослым австралийцем Крисом Гуччионе.



Грот известен своей мощной подачей. Правда, его рекорд в 263 км/ч на турнире серии «челленджер» в Корее не признан официально вследствие несовершенства измеряющей скорость техники на челленджерах. Ранее ему принадлежал и официальный рекорд на уровне ATP — 232 км/ч на Australian Open — 2009.



Сейчас Самуэль занимает 237-ю строчку в одиночном разряде и 72-ю — в парном.