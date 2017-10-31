Дияс: в следующем году постараюсь попасть в топ-20

Представительница Казахстана Зарина Дияс оценила прошедший сезон и поделилась планами на следующий год.



«Завершившийся сезон получился для меня тяжелейшим, потому что я вернулась на корт после операции на кисти. Сделала её в прошлом году, из-за чего не играла семь месяцев. Поэтому пришлось много работать, чтобы добиться того, чего я добилась. Выиграла свой первый турнир WTA, поднялась в мировом рейтинге на 66-е место. Очень рада этим результатам. Можно сказать, я провела свой лучший сезон в карьере. Я стала сильнее психологически.



В 2018 году я постараюсь попасть в первую двадцатку мирового рейтинга, хорошо сыграть на турнирах „Большого шлема“, а также помочь Казахстану в Кубке Федерации. Я очень хочу защищать цвета нашей сборной. Соскучилась по команде, за которую не могла играть из-за травмы», — сказала Дияс в интервью Inform БЮРО.