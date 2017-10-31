Габашвили проиграл Сафвату на старте челленджера в Шэньчжэне

Российский теннисист Теймуруз Габашвили не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне, в двух партиях проиграв представителю Египта Мохамеду Сафвату со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Уроженец Тбилиси 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Сафват поспорит с представителем Польши Хубертом Гуркачем (Q).

