Возняцки: горжусь тем, что провела сезон очень стабильно

Победительница Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датчанка Каролина Возняцки рассказала, чем гордится больше всего по итогам сезона. 2017 год уроженка Оденсе завершит на третьей строчке рейтинга WTA.

«В этом году я впервые обыграла первую ракетку мира, и сделала это трижды. Я очень этим горжусь. Также я горжусь тем, что провела сезон очень стабильно. Это был один из лучших моих сезонов. Завершить год на вершине рейтинга было бы настоящим триумфом, но я бы отметила то, что сыграла в большом количестве финалов. Я закончу году в ранге третьей ракетки мира, и очень этому рада. Здорово, что мне удалось всё время играть на высоком уровне», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.