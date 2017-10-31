Гаске: победа над Федерером в 2005-м — это одно из лучших воспоминаний

Француз Ришар Гаске, одолевший на старте турнира в Париже своего соотечественника Бенуа Пэра со счётом 6:3, 4:6, 6:4, вспомнил о своей победе над швейцарцем Роджером Федерером на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло в 2005 году и рассказал о соперниках, которым сложнее всего противостоять на соревнованиях этой категории.

«Та победа над Федерером — одно из лучших воспоминаний, потому что мне было 18 лет. Я занимал примерно 100-ю строчку в рейтинге, а он был первым. Никто не ожидал, что я смогу победить, но я сделал это. Это был потрясающий сюрприз для меня.

Кто выделяется своей игрой на «Мастерсах»? Это простой вопрос — Джокович и Надаль, потому что они выиграли 30 титулов. На грунте Рафа сильнее всех, на других покрытиях выделяется Новак. На «Мастерсах» противостоять им сложнее всего», — цитирует Гаске официальный сайт тура.