Козлова: не могу сказать, что я довольна тем, что завершаю сезон в топ-100

Украинская теннисистка Катерина Козлова подвела итоги своего выступления в сезоне. В рейтинге WTA она располагается на 86-й строчке.

«Этот сезон был достаточно непростым. В начале сезона была серия неудачных турниров, так как мы меняли игру, некоторые технические моменты было сложно перенести сразу в матчи. Но в середине сезона мы с тренером начали замечать прогресс, я стала выигрывать больше и больше матчей, пришла уверенность и соответственно результаты. Я рада, что, несмотря на неудачи в начале сезона, мне удалось обновить свой лучший рейтинг и вернуться в сотню.

Теперь я с нетерпением жду следующего сезона, интересных матчей и новых задач. Не могу сказать, что я довольна тем, что завершаю сезон в топ-100. Мне кажется, каждый спортсмен всегда хочет большего, наверное, довольным в спорте быть невозможно. Но если проанализировать, как начался сезон и как он закончился, тогда можно сказать, что в итоге он получился неплохим, надеюсь, вторая половина года послужит хорошим заделом на следующий сезон», — цитирует Козлову Xsport.