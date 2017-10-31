Лидер посева Южный вышел во второй круг челленджера в Шэньчжэне

Российский теннисист Михаил Южный (1) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя Японии Хироки Морию со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Уроженец Москвы дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне лидер посева поспорит с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.