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Лидер посева Южный вышел во второй круг челленджера в Шэньчжэне

31 октября 2017, вторник. 11:29 Теннис

Российский теннисист Михаил Южный (1) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя Японии Хироки Морию со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Уроженец Москвы дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне лидер посева поспорит с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Южный
Новости. Теннис
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