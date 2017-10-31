Шварцман победил Троицки в первом круге турнира в Париже

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Диего 1 раз подал навылет, совершил 1 двойню ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Шварцман поспорит с представителем США Джоном Иснером (9).