Донской не реализовал матчбол и уступил Эдмунду на турнире в Париже

Российский теннисист Евгений Донской (LL) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в трёх партиях проиграв представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 3:6. Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Евгений 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Во втором сете россиянин не реализовал матчбол.

За выход в третий круг Эдмунд поспорит с американцем Джеком Соком (16).