Хачанов в двух сетах проиграл Куэвасу в первом круге турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях проиграв представителю Уругвая Пабло Куэвасу со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 58 минут. Карен 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Куэвас поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (15).

Париж. Мужчины. Первый круг

Жоау Соуза (Португалия, Q) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:4, 7:5.