Ф. Лопес одолел Эрбера и сыграет с Пуи на «Мастерсе» в Париже

Испанец Фелисьяно Лопес в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 36-летний уроженец Толедо, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 3 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Пьер-Юг 11 раз подал навылет при 6 двойных.

Следующим оппонентом Лопеса станет ещё один представитель Франции Люка Пуи (17).