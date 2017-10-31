Рублёв на двух тай-брейках проиграл Вердаско в первом круге «Мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублёв в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уступил испанцу Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (6:8). Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. 20-летний москвич, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл 6 брейк-пойнтов из 8 и сделал 2 брейка. Фернандо исполнил 11 подач навылет при 5 двойных.

Следующим оппонентом Вердаско станет южноафриканец Кевин Андерсон, посеянный под 12-м номером. Матч состоится 1 ноября.