Феррер уступил Маннарино и не сыграет с Гоффеном в Париже

Испанец Давид Феррер в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже проиграл французу Адриану Маннарино со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 35-летний валенсиец, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, 8 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 7 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Адриан трижды подал навылет при 1 двойной.

Во втором круге соперником 29-летнего хозяина соревнований, который располагается на 28-й позиции в мужской табели о рангах, станет бельгиец Давид Гоффен (7).