Куэрри проиграл Краиновичу во втором круге соревнований во Франции

Серб Филип Краинович (Q) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже победил американца Сэма Куэрри (10) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 9 минут. 25-летний уроженец Сомбора, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче. В активе Сэма 11 эйсов при 4 двойных.

За выход в четвертьфинал Краинович поспорит либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (8), либо с французом Николя Маю (WC).