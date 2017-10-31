Кербер: Павлюченкова лучше играла в решающих розыгрышах

Немка Анжелика Кербер, уступившая в первом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 3:6, 6:3, 2:6, прокомментировала ход встречи.

«В свой теннис начала играть только во втором сете. В заключительной партии Анастасия лучше проводила решающие розыгрыши, что и стало ключевым моментом», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.

В группе «Роза» также выступает австралийка Эшли Барти, которая в среду, 1 ноября, сыграет с Кербер, а 2 ноября встретится с Павлюченковой.