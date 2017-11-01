Тим вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Австриец Доминик Тим (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго раунда Тим в трёх сетах обыграл немецкого теннисиста Петера Гоёвчика (LL) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Тим выполнил 13 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гоёвчика 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

За место в четвертьфинале турнира Тим сразится либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (12).