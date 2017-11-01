Савиных и Бовина вышли во второй круг турнира ITF в Торонто

Российские теннисистки Валерия Савиных и Елена Бовина (Q) вышли во второй круг турнира ITF в Торонто (Канада). На старте соревнований Савиных разгромила представительницу Китая Сюй Шилинь со счётом 6:2, 6:0. Поединок продолжался 1 час 16 минут.

За выход в четвертьфинал Валерия поспорит с бельгийкой Исалин Бонавентюр (6).

Бовина в двух партиях победила канадку Петру Янушкову (WC) со счётом 6:4, 6:1 и встретится с ещё одной представительницей Канады Кэтрин Себов.

Турнир в Торонто завершится 5 ноября.