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Савиных и Бовина вышли во второй круг турнира ITF в Торонто

1 ноября 2017, среда. 09:01 Теннис

Российские теннисистки Валерия Савиных и Елена Бовина (Q) вышли во второй круг турнира ITF в Торонто (Канада). На старте соревнований Савиных разгромила представительницу Китая Сюй Шилинь со счётом 6:2, 6:0. Поединок продолжался 1 час 16 минут.

За выход в четвертьфинал Валерия поспорит с бельгийкой Исалин Бонавентюр (6).

Бовина в двух партиях победила канадку Петру Янушкову (WC) со счётом 6:4, 6:1 и встретится с ещё одной представительницей Канады Кэтрин Себов.

Турнир в Торонто завершится 5 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валерия Савиных
Новости. Теннис
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