В 12:00 по московскому времени начнётся матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Австралии Эшли Барти. По личным встречам впереди уроженка Самары — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Барти в Чжухае.

На старте соревнований Павлюченкова обыграла бывшую первую ракетку мира немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Турнир в Чжухае завершится 5 ноября.