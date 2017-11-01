А. Зверев проиграл Хасе во втором круге «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в трёх партиях проиграв представителю Нидерландов Робину Хасе со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Александр 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету голландца 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Хасе поспорит с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 13) — Жоау Соуза (Портуалия, Q).