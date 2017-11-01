29 эйсов помогли Иснеру одолеть Шварцмана во втором круге турнира в Париже

Американский теннисист Джон Иснер (9) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, одолев представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (11:13), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 34 минуты. Джон 29 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Иснер поспорит с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 6).