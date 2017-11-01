Пуи обыграл Ф. Лопеса во втором круге «Мастерса» в Париже

Французский теннисист Люка Пуи (17) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 57 минут. Хозяин кортов 14 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Фелисьяно 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Пуи поспорит с победителем матча Джек Сок (США, 16) — Кайл Эдмунд (Великобритания).