Надаль выиграл матч на «Мастерсе» в Париже и завершит год первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит 2017 год в ранге первой ракетки мира. Это стало известно после победы испанца в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Париже над южнокорейцем Чхун Хён со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету теннисиста из Южной Кореи 2 брейка и 3 ошибки на подаче. Надаль одержал вторую победу над Чхун Хён в двух проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с Пабло Куэвасом из Уругвая.