Испанский теннисист Фернандо Вердаско вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга Вердаско в трёх сетах обыграл 12-го сеяного, Кевина Андерсона из ЮАР, со счётом 5:7, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Вердаско 5 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Андерсона 11 эйсов, 5 ошибок на подаче и 1 брейк. Вердаско в пятый раз обыграл Андерсона в 8 проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Вердаско сыграет с пятым сеяным, австрийцем Домиником Тимом.