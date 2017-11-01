Надаль: год назад я и не мечтал, что вновь стану 1-м номером по итогам года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал итог матча второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Париже с южнокорейцем Чхун Хён. Надаль выиграл со счётом 7:5, 6:3 и завершит 2017 год в ранге первой ракетки мира.

«Конечно, я всем очень доволен. Рад, что так провёл этот год. Удивительно, год назад я и не мечтал о таком. Не думал, что вновь стану первым номером по итогам по 2017 года. Это очень важный результат для меня, и я счастлив. Впрочем, сезон ещё не завершён. Я выступаю в Париже, сыгравшем ключевую роль в моей карьере, и буду стараться играть на максимуме», — сказал Надаль на корте после матча.