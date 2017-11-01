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Соболенко и Саснович сыграют с США в финале Fed Cup. Азаренко нет в заявке

Теннис

Объявлены составы на финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США, который пройдёт 11-12 ноября в Минске (Беларусь), сообщает пресс-служба турнира.

За американскую команду сыграют Коко Вандевей, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. Честь хозяек площадки будут защищать Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова.

В обнародованном списке нет сильнейшей белорусской теннисистки Виктории Азаренко, которая в судебном порядке решает личные проблемы в США и не может выехать из страны. Белорусская федерация не раз заявляла, что будет ждать приезда Азаренко. По регламенту, замены можно сделать в день жеребьёвки — за день до старта матча.

Источник: Fed Cup Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко Коко Вандевей Слоан Стивенс
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