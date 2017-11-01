Беннето победил Цонгу на последнем в карьере турнире

Французский теннисист Жюльен Беннето вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга Беннето (WC), который по окончании соревнований в столице Франции завершает карьеру, в трёх сетах обыграл 11-го сеяного, соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Беннето 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Цонги 21 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка. Счёт в личном противостоянии соперников стал 6-5 в пользу Цонги.

За выход в четвертьфинал Беннето сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Адриан Маннарино (Франция). Цонга не сумел отобраться на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Чтобы попасть в восьмёрку сильнейших, ему нужен был как минимум полуфинал в Париже.