Сок на двух тай-брейках обыграл Эдмунда на «Мастерсе» в Париже

Американский теннисист Джек Сок вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга 16-й сеяный, Сок, в трёх сетах, два из которых завершились на тай-брейке, взял верх над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Сок 14 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Эдмунда 9 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 брейка.Сок сравнял счёт в личном противостоянии с Эдмундом – 1-1.

За выход в четвертьфинал Сок сыграет с французом Люкой Пуи (17).