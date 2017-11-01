Димитров одолел Гаске и сразится с Иснером на «Мастерсе» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга 6-й сеяный, Димитров, в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Димитров 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Гаске 1 эйс и 1 ошибка на подаче. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-3 в пользу Гаске.

За выход в четвертьфинал Димитров сыграет с американцем Джоном Иснером (9).