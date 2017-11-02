Серена Уильямс вряд ли вернётся на корт на турнире в Брисбене

Маловероятно, что американская теннисистка Серена Уильямс выберет для возвращения на корт после рождения дочери турнир в Брисбене, сообщает Courier Mail. К такому выводу пришёл директор соревнований Джефф Куинлан после переговоров с менеджерами спортсменки.

Расписание бывшей первой ракетки мира до старта 15 января 2018 года Открытого чемпионата Австралии, где она намерена защищать титул, на данный момент остаётся неясным. При этом вероятность того, что Серена начнёт сезон турниром в Брисбене (31 декабря – 7 января) очень мала. Хотя организаторы не теряют надежды: если заявки будут приниматься до конца ноября, то два приглашения на женский турнир будут выданы уже в декабре.